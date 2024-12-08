Українська розвідка заявила, що росіяни допомогли Асаду втекти із Сирії

А інформація про авіакатастрофу літака із сирійським диктатором на борту – це дезінформація, щоб "прикрити" цю спецоперацію.

За даними української розвідки, сирійському диктатору Башару Асаду допомогли втекти із країни росіяни, "прикриваючи" це дезінформацією про начебто аварію літака із ним на борту.

Про таке інформує ГУР.

Втеча з Дамаска Башара Асада супроводжувалась новинами про зникнення з моніторингових радарів сигналу літака Іл-76Т з сирійським диктатором на борту, яке начебто було спричинене збиттям чи авіакатастрофою.

Згідно з наявними даними, дезінформацію Росія використовувала для прикриття своєї операції з порятунку сирійського вождя та обмеженого кола наближених до нього осіб.

Розвідка зазначає, що втрата сигналу літака Асада з радарів ймовірно повʼязана з діями екіпажу, який виконував інструкції росіян та здійснював політ під їхнім керівництвом.

"Тим часом становище російського контингенту в Сирії – стабільно скрутне і скрушне; залишки угруповання держави-агресора продовжують похапцем пакуватися і відчалювати морем і небом", – зазначили у ГУР.

Також додали, що першими втекли "шишки" російської армії.

"Зокрема, услід за провальним генералом сєрґєєм кісєльом територію близькосхідної країни залишив новопризначений командувач угруповання військ рф в Сирії генерал алєксандр чайко – він покомандував тиждень", – повідомила розвідка.

Для вивозу залишків свого озброєння, техніки та особового складу росіяни залучили додаткові кораблі, зокрема зі складу балтійського флоту держави-агресора.