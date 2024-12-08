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Українська розвідка заявила, що росіяни допомогли Асаду втекти із Сирії

А інформація про авіакатастрофу літака із сирійським диктатором на борту – це дезінформація, щоб "прикрити" цю спецоперацію.

Українська розвідка заявила, що росіяни допомогли Асаду втекти із Сирії
Сирійський диктатор Башар Асад
Фото: UPA/UPG

За даними української розвідки, сирійському диктатору Башару Асаду допомогли втекти із країни росіяни, "прикриваючи" це дезінформацією про начебто аварію літака із ним на борту.

Про таке інформує ГУР. 

Втеча з Дамаска Башара Асада супроводжувалась новинами про зникнення з моніторингових радарів сигналу літака Іл-76Т з сирійським диктатором на борту, яке начебто було спричинене збиттям чи авіакатастрофою.

Згідно з наявними даними, дезінформацію Росія використовувала для прикриття своєї операції з порятунку сирійського вождя та обмеженого кола наближених до нього осіб.

Розвідка зазначає, що втрата сигналу літака Асада з радарів ймовірно повʼязана з діями екіпажу, який виконував інструкції росіян та здійснював політ під їхнім керівництвом.

"Тим часом становище російського контингенту в Сирії – стабільно скрутне і скрушне; залишки угруповання держави-агресора продовжують похапцем пакуватися і відчалювати морем і небом", – зазначили у ГУР.

Також додали, що першими втекли "шишки" російської армії. 

"Зокрема, услід за провальним генералом сєрґєєм кісєльом територію близькосхідної країни залишив новопризначений командувач угруповання військ рф в Сирії генерал алєксандр чайко – він покомандував тиждень", – повідомила розвідка. 

Для вивозу залишків свого озброєння, техніки та особового складу росіяни залучили додаткові кораблі, зокрема зі складу балтійського флоту держави-агресора.

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