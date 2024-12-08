Поставки російського газу до Китаю досягли рекордної позначки

Газпром стає все більш залежним від Китаю після того, як від російського газу почали відмовлятися європейські клієнти.

Поставка російського газу до Китаю досягла рекордної позначки.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що добові потоки через газопровод "Сила Сибіру" перевищили максимальні контрактні зобов'язання Росії.

Із 1 грудня "Газпром" підвищив поставки до добового еквіваленту 38 млрд кубометрів на рік - проектної потужності "Сили Сибіру".

Видання зазначає, що Китай на шляху до того, щоб цього року стати найбільшим ринком для російського трубопровідного газу, оскільки «Газпром» стає все більш залежним від Китаю як покупця після того, як більшість європейських клієнтів уникали російських поставок після його вторгнення в Україну.