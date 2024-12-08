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Кінець диктатури Асада у Сирії свідчить про слабкість Росії та Ірану, ‒ Каллас

Очільниця дипломатії ЄС заявила, що буде працювати з усіма конструктивними партнерами в Сирії та в регіоні.

Кінець диктатури Асада у Сирії свідчить про слабкість Росії та Ірану, ‒ Каллас
Фото: EPA/UPG

Верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що кінець диктатури Башада Асада у Сирії свідчить про слабкість його прихильників ‒ Росії та Ірану.

Про це Каллас написала на соцплатформі X.

Події у Сирії вона назвала позитивними і довгоочікуваними.

“Наш пріоритет – забезпечення безпеки в регіоні. Я буду працювати з усіма конструктивними партнерами в Сирії та в регіоні”, ‒ додала голова дипломатка ЄС.

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  • Сьогодні у Сирії голова Національної коаліції сирійської революції та опозиційних сил Хаді аль-Бахра оголосив про падіння режиму Башара Асада.
  • У столиці Дамаску під контролем опозиційних до Асада сил перебуває резиденція диктатора, урядові будівлі та центральний офіс національного телебачення. 
  • У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що у Сирії росіяни виводять кораблі з бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з Хмейміма. Базу у Тартусі Башар Асад раніше віддав у користування Москві як плату за свою безпеку. 
  • Очільник українського МЗС Андрій Сибіга прокоментував падіння режиму Асада зазначивши, що “так завжди було і буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна”.
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