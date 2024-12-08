Кінець диктатури Асада у Сирії свідчить про слабкість Росії та Ірану, ‒ Каллас

Очільниця дипломатії ЄС заявила, що буде працювати з усіма конструктивними партнерами в Сирії та в регіоні.

Верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що кінець диктатури Башада Асада у Сирії свідчить про слабкість його прихильників ‒ Росії та Ірану.

Про це Каллас написала на соцплатформі X.

Події у Сирії вона назвала позитивними і довгоочікуваними.

“Наш пріоритет – забезпечення безпеки в регіоні. Я буду працювати з усіма конструктивними партнерами в Сирії та в регіоні”, ‒ додала голова дипломатка ЄС.

The end of Assad’s dictatorship is a positive and long-awaited development. It also shows the weakness of Assad’s backers, Russia and Iran.



Our priority is to ensure security in the region. I will work with all the constructive partners, in Syria and in the region. — Kaja Kallas (@kajakallas) December 8, 2024