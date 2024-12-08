Кінець диктатури Асада у Сирії свідчить про слабкість Росії та Ірану, ‒ Каллас

Верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що кінець диктатури Башада Асада у Сирії свідчить про слабкість його прихильників ‒ Росії та Ірану.
Про це Каллас написала на соцплатформі X.
Події у Сирії вона назвала позитивними і довгоочікуваними.
“Наш пріоритет – забезпечення безпеки в регіоні. Я буду працювати з усіма конструктивними партнерами в Сирії та в регіоні”, ‒ додала голова дипломатка ЄС.
The end of Assad’s dictatorship is a positive and long-awaited development. It also shows the weakness of Assad’s backers, Russia and Iran.— Kaja Kallas (@kajakallas) December 8, 2024
Our priority is to ensure security in the region. I will work with all the constructive partners, in Syria and in the region.
- Сьогодні у Сирії голова Національної коаліції сирійської революції та опозиційних сил Хаді аль-Бахра оголосив про падіння режиму Башара Асада.
- У столиці Дамаску під контролем опозиційних до Асада сил перебуває резиденція диктатора, урядові будівлі та центральний офіс національного телебачення.
- У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що у Сирії росіяни виводять кораблі з бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з Хмейміма. Базу у Тартусі Башар Асад раніше віддав у користування Москві як плату за свою безпеку.
- Очільник українського МЗС Андрій Сибіга прокоментував падіння режиму Асада зазначивши, що “так завжди було і буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна”.