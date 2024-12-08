Про причини наразі не повідомляється.

У Нідерландах у місті Гаага внаслідок вибуху у житловому комплексі загинули щонайменше п’ятеро людей, повідомляє Радіо Свобода.

Рятувальники розбирають завали, під ними можуть залишатися люди.

Вибухи пролунали вчора, після них виникла пожежа. Про причини наразі не повідомляється.

Поліція закликала свідків звернутися до правоохоронців. Її, зокрема, цікавить автомобіль, який помітили на швидкості від місця події незабаром після вибуху о 06:15 ранку.

За інформацією місцевої влади, пошкоджені п'ять багатоквартирних будинків. Невідомо, скільки людей ще може перебувати під завалами.

Мешканців довколишніх будинків евакуювали. За словами місцевих жителів, у пошкодженому житловому комплексі жили переважно люди похилого віку та сім’ї з дітьми.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

На початку листопада в Афінах внаслідок вибуху саморобної бомби загинула людина. Вибух знищив квартиру та завдав серйозних пошкоджень всьому житловому будинку в районі Ампелокіпі. Правоохоронці тоді розпочали антитерористичне розслідування.