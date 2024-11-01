В Афінах внаслідок вибуху саморобної бомби загинула людина, розпочали антитерористичне розслідування (оновлення)

Чоловік загинув, а жінка отримала серйозні поранення унаслідок вибуху в квартирі в грецькій столиці Афінах, пише Reuters.

Поліція розпочала антитерористичне розслідування.

За інформацією джерела серед посадовців, антитерористична поліція Греції проводить розслідування через ознаки того, що інцидент спричинив вибуховий пристрій.

Вибух знищив квартиру та завдав серйозних пошкоджень всьому житловому будинку в районі Ампелокіпі.

Пожежники евакуювали постраждалу жінку та вилучили тіло чоловіка, особу якого поки що не встановили.

Оновлення. Смертоносний вибух у квартирі в спричинила саморобна бомба. Влада підозрює, що він міг бути пов’язаний з місцевими партизанськими групами.

У поліції повідомили про конфіскацію на місці вибуху двох пістолетів, куль, мобільних телефонів та цифрових доказів.

"Залишається з’ясувати, чи була це спроба відродити третє покоління партизанів", – розповів виданню один з чиновників.

Фото: EPA/UPG

Греція має довгу історію політичного насильства. Від часу ліквідації у 2002 році найсмертоноснішої групи "17 листопада", з’явилося кілька інших лівих та анархістських груп, які оголосили війну всім формам правління.

Вибухи невеликих бомби та підпали були частими в Греції до та під час боргової кризи в країні 2009-18 років, більшість з них були спрямовані проти політиків, суддів та бізнесменів. За останні роки вони зменшилися.