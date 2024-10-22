США мають інформацію про можливий теракт в Угорщині в річницю революції

Угорський уряд підтвердив отримання від Сполучених Штатів інформації щодо можливих "збройних провокацій" під час відзначення в країні річниці повстання проти радянських військ 1956 року.

Як пише "Європейська правда", у Вашингтоні поділилися з Будапештом даними про групу молодих людей, які обговорювали онлайн можливість здійснення атаки 23 жовтня. Для цього потенційні терористи планували придбати та використати зброю.

Представники уряду стверджують, що через низку випадків "нападів зі зброєю на провідних політиків" антитерористичні служби Угорщини "з особливою увагою підходять до подібної інформації та вживають необхідних заходів".