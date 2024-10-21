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Зеленський: США готує пакет допомоги для виробництва українських дронів

Всі принципи відновлення миру, які запропонувала Україна, повністю побудовані на Статуті ООН.

Зеленський: США готує пакет допомоги для виробництва українських дронів
Володимир Зеленський
Фото: скріншот

Сполучені Штати готують ще один пакет допомоги Україні на 800 мільйонів доларів, який буде спрямований на виробництво українських дронів.

Про це під час вечірнього звернення розповів президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні є нове рішення Сполучених Штатів щодо підтримки України – новий оборонний пакет. Обсяг – 400 мільйонів доларів. Готується і ще окремий пакет – фінансування на виробництво українських дронів, 800 мільйонів доларів. Україна вдячна за цю підтримку", — зазначає президент.

Президент наголосив, що Україні потрібно, аби попри будь-які загрози політичного характеру у світі, вона могла незмінно захищати свій суверенітет.

"Кожна зустріч із партнерами – це розмова, зокрема, про оборонно-промисловий комплекс. Також сьогодні з міністром оборони США Остіном ми говорили про реалізацію нашого Плану перемоги, про конкретні кроки, які можуть реалізувати пункти Плану", додає глава держави.

Україна потребує рішучості партнерів, особливо на тлі інформації про нову роль Північної Кореї у підтримці Росії. 

"Очевидно, що Путін боїться миру й саме тому шукає, як посилити агресію та залучити на фронт тепер і Північну Корею. Для всього світу це очевидний сигнал, хто хоче тільки війни. І в такій ситуації я вдячний кожному лідеру, кожній державі, які зараз збільшують підтримку України, які підтримали й перший, інавгураційний Саміт миру і допомагають нам також готувати другий Саміт. Готувати його так, щоб він став справді результативним. Більш ніж сто країн і міжнародних організацій були з нами на першому Саміті миру", наголошує президент.

Зеленський наголошує, що всі принципи відновлення миру, які запропонувала Україна, повністю побудовані на Статуті ООН, на ключових міжнародних документах. 

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