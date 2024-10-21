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Міноборони дозволило постачати для ЗСУ багі "Варан"

Двомісний багі важить трохи більше тонни, при цьому перевозить 500 кг вантажу або тягне причіп вагою до 300 кг.

Міноборони дозволило постачати для ЗСУ багі "Варан"
багі "Варан"
Фото: Міноборони

Міноборони допустило до постачання український багі "Варан", який призначений для виконання широкого спектра завдань.

Про це повідомляє Міноборони України.

"Багі "Варан" спроєктували та виготовили на українському підприємстві. Його основою є силовий каркас для надскладних умов експлуатації. На багі встановлений потужний турбодизельний двигун та автоматична 5-ступінчаста коробка передач. Більшість вузлів, агрегатів, механізмів – це комплектуючі популярних світових автовиробниківф2, ідеться у повідомленні відомства.

"Варан" проєктував інженер, який має багаторічний досвід з ремонту і експлуатації автомобілів. Вимоги до транспортного засобу йому називали військові: швидкий, маневровий, ремонтопридатний, максимально низький, висока прохідність.

Двомісний багі важить трохи більше тонни, при цьому перевозить 500 кг вантажу або тягне причіп вагою до 300 кг. Ємності бака вистачає на 200 км шляху важким бездоріжжям. На піску "Варан" розвиває швидкість понад 100  км/год. Під час тестувань багі жодного разу не перекинувся.

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