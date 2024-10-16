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Міноборони допустило до експлуатації український дрон “Чаклун”

Дрон мультифункціональний і має стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Міноборони допустило до експлуатації український дрон “Чаклун”
український дрон “Чаклун”
Фото: armyinform.com.ua

Оборонне відомство кодифікувало і допустило до постачання дрон вітчизняного виробництва “Чаклун”. Він збудований за літаковою схемою, повідомляє Міноборони.   

Дрон досить компактний за розмірами, втім мультифункціональний. Може, зокрема, коригувати вогонь артилерії. Завдяки використанню високотехнологічних матеріалів має стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби.  

 

Крім того, цей безпілотний комплекс використовує створений вітчизняними програмістами спеціально для нього софт для управління. Для експлуатації цього дрона погані погодні умови не є стримуючим фактором.

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