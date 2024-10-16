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Плитка для ванної кімнати: особливий функціонал із унікальними властивостями

Плитка для ванної кімнати: особливий функціонал із унікальними властивостями
Приклад оздоблення ванної кімнати
Фото: agromat.ua

Поєднання численних переваг і характеристик дозволяє створити унікальну плитку, яку можна використовувати у ванній кімнаті. Вона має приємний дизайн, виконання та широке розмаїття форм, що дозволить підготувати кімнату в єдиному та оригінальному форматі. За бажанням вдасться вибрати керамограніт або кахель в єдиному стилі з огляду на використання вставок та іншого декору.

Ідеальний баланс кольору та якості надають багато відомих виробників. Сьогодні плитка для ванної кімнати пропонується такими брендами, як Cerrad, Cersanit, Golden Tile, Opoczno, Almera Ceramica та багатьма іншими. Багато компаній пропонують якість преміального рівня, а формат плиток класичний, як і вибрані відтінки. Залишається лише виконати правильний монтаж.

Види поверхонь

Через те, що плитка встановлюється у ванну, вона може бути вологою або мокрою. Для стін використовується гладка плитка, але для підлоги повинна використовуватися плитка з рельєфною структурою, гарантуючи ідеальне зчеплення. Варіантів виконання поверхні у такому разі кілька:

1.     Матова. Блиск відсутній, виглядає плитка досить благородно, структура пориста, що ідеально справляється з високою вологістю;

2.     Глянсова. Блиск створюється за рахунок використання глазурі з наступним запіканням. На підлозі така плитка хоч і не ковзає особливо, але рекомендується використовувати килимки з гумовою основою;

3.     Антисліп. Поверхня шорстка, що створює антиковзкий ефект. Через високу міцність і довговічність плитка може використовуватися навіть на відкритих майданчиках;

4.     Полірована. Керамограніт, що відбиває світло. відмінне рішення для стін, забезпечуючи візуальне збільшення простору;

5.     Структурна. Плитка має невеликий рельєф та чіткі контури. Ще перед запіканням її пресують, надаючи форми. Ідеальний варіант лише для стін;

6.     Лаптована. Структура нерівномірна, нагадує чимось звичайний натуральний камінь. Виробництво утруднене, звідси висока ціна, але на вигляд така плитка ідеальна.

Різноманітність відтінків та кольорів теж вражає. Вдасться вибрати будь-який варіант виконання під свої цілі та завдання, створюючи гармонійне приміщення.

Де придбати плитку?

Пропозиції для ванної можна знайти в інтернет-магазині «Agromat». Плитки для підлоги та стін представлені у різному виконанні, формі та відтінках. Консультанти та менеджери додатково допоможуть визначитися з варіантом виконання з огляду на запити покупців. Реальні фотографії плитки допоможуть зробити вибір.

 

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