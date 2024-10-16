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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини отримали поранення

Всього за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 187 людей, у тому числі 36 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини отримали поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 3 людини отримали поранення. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 15 жовтня росіяни поранили 3 жителів Донеччини: у Костянтинівці, Селидовому і Світлому”, – йдеться у повідомленні.

 

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 16 жовтня.

Покровський район. У Кураховому пошкоджено 3 багатоповерхівки, зруйновано будинок в Острівському і будинок у Курахівці. У Світлому Добропільської громади поранено людину, пошкоджено будинок. У Покровську пошкоджено 2 будинки.

Краматорський район. У Лиманській громаді зруйновано 3 будинки: 2 у Зарічному і 1 у Торському. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 2 багатоповерхівки, приватний будинок, адмінбудівлю, інфраструктурний об'єкт і 7 автомобілів; також в Іванопіллі пошкоджено 16 приватних будинків, 2 адмінбудівлі і лінію електропередач; у Миколаївці — 4 будинки. 

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки, ще 1 — у Серебрянці. У Часовоярській громаді пошкоджені 12 приватних будинків і 2 багатоповерхівки.

Зазначимо, цієї ночі окупанти запустили по Україні 136 "шахедів", ППО збила майже половину, а два повернулися у РФ. 60 безпілотників локаційно втрачені у різних регіонах України.

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