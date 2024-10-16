Окупанти запустили по Україні 136 "шахедів", ППО збила майже половину, а два повернулися у РФ

У ніч на 16 жовтня 2024 року ворог завдав удару по Донеччині зенітною керованою ракетою С-300/400 із тимчасово окупованої території області, керованою авіаційною ракетою Х-59 по Чернігівщині із повітряного простору Курської області, а також 136-ма ударними БпЛА.

Як повідомили у Повітряних силах, районами пусків дронів є Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, що в Росії.

До відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 07.00 в результаті протиповітряного бою збито 51 ворожий БпЛА в Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Чернівецькій областях.

Внаслідок активної протидії РЕБ 60 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, інформація уточнюється.

Понад 20 БпЛА знаходяться в повітряному просторі України. Бойова робота триває.Крім того, два ворожі безпілотники повернулись назад у напрямку РФ.