Уночі через обстріл виникла пожежа на промисловому об'єкті Тернопільщини

Пожежу, яка виникла на місці, вдалося ліквідувати.

Під час нічної атаки ворог завдав удару по одному з промислових об'єктів на території Тернопільської області, унаслідок чого виникла масштабна пожежа.

Як повідомили у Тернопільській ОВА, для оперативної ліквідації наслідків були залучені 45 рятувальників на 12 одиницях спеціальної техніки та 12 поліцейських на 4 одиницях спеціальної техніки.

"Завдяки злагодженим і професійним діям співробітників ДСНС, нацполіціі, пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати. Загиблих та травмованих немає", – йдеться у повідомленні.