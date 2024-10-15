Головне за вівторок, 15 жовтня: авіаудари по Харкову, 164 боєзіткнення, бої на Курахівському напрямку

Бойові дії на Донеччині, 164 бойові зіткнення, ворожі обстріли, заява Нацради з питань телебачення та радіомовлення, проєкт "Нова країна" LB.ua і EFI Group про українську культуру. Яким запам’ятається 965-й день повномасштабної війни.

Увечері 15 жовтня російські окупанти обстрілювали Харків керованими авіабомбами.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, "місто під атакою КАБів".

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що за попередніми даними, зафіксовані влучання в Харківському районі.

"Інформація щодо руйнувань уточнюється", - додав керівник області.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 15 жовтня відбулися 164 бойові зіткнення.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському та Курахівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 15 жовтня – в новині.

15 жовтня на Харківщині загинув мирний житель унаслідок російського обстрілу, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Близько 16:30 ворожа армія обстріляла с. Глушківка Купʼянського району. У результаті загинув 73-річний чоловік.

Крім того, у населеному пункті пошкоджені приватні домоволодіння.

Сьогодні керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Куп'янському та Ізюмському районах області посилюють евакуацію населення через збільшення інтенсивності ворожих обстрілів.

Міністр культури і стратегічних комунікацій Микола Точицький повідомив, що кожен п’ятий діяч культури з тих, що виїжджають за кордон за дозволом від Мінкульта, не повертається.

Про це він розповів під час дискусії проєкту "Нова країна" LB.ua і EFI Group "Українська культура як один із головних інструментів нашої перемоги".

“Упродовж останніх років мала би бути створена база, відповідно до якої митці могли би виїжджати за кордон. Але її нема. Мені щоденно доводиться розглядати по 100 заяв на виїзд, більшості з цих імен я не знаю, доводиться витрачати час на пошук інформації. Також маю зауважити, що з 5 тих, хто виїхав, 1 не повертається,” – повідомив міністр.

Більше інформації – в новині.

Репортаж про дискусію на теми культури можна прочитати тут.

Абсолютна більшість опитаних українців – 80% – підтримують схвалення Закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій, який дозволяє за певних умов забороняти діяльність організацій, пов’язаних із Росією. Не підтримують – 16%, а ще 4% не визначилися із своєю думкою. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Хоча на Заході і в Центрі підтримка Закону трохи вища, але фактично у всіх регіонах переважна більшість українців підтримують ухвалений Закон (від 71% на Сході до 83% на Заході).

Також, згідно з результатами опитування, найбільше українців – 70% – вважають себе православними. Серед них найбільше – 56% серед усіх респондентів – зараховують себе до Православної Церкви України, що становить 81% серед усіх православних мешканців України. Ще 7% зараховують себе до Православної Церкви «без конкретизації» і 6% – до Української Православної Церкви Московського Патріархату.

Докладніше – в новині.

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення закликає медіа до коректного та професійного підходу у висвітленні чутливих тем, зокрема - процесу мобілізації та діяльності ТЦК.

Зазначається, що ці теми зазнають особливих інформаційних атак через активне поширення фейків з боку ворога.

"Важливо, аби вітчизняні медіа відрізняли правдиву інформацію від російських вкидів та подавали інформацію лише з офіційних та достовірних джерел. Це є важливим аспектом захисту національної безпеки. Ворог активно намагається сформувати в українському суспільстві негативне ставлення до процесу мобілізації, «демонізації» ТЦК та їх співробітників тощо. Мета такої діяльності – зупинити мобілізацію, розколоти суспільство, посіяти паніку і розбрат, і таким чином знизити обороноздатність нашої країни", - наголосили в Нацраді.

За даними Національного проєкту із медіаграмотності "Фільтр", російська влада заклала у держбюджеті на пропаганду $1,6 млрд. При цьому переважно інформаційні зусилля спрямовані саме на українську аудиторію.

Подробиці – в новині.

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