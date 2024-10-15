Росіяни атакували 13 громад Сумщини

Сьогодні, 15 жовтня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська, Свеська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 51 обстріл Сумської області, під час яких пролунало 72 вибухи.

Зокрема, по Білопільській громаді ворог бив з мінометів та дронами, а по Юнаківській - з артилерії та КАБами.

Есманьську та Шалигинську громади росіяни атакували КАБами та дронами.

По Великописарівській громаді вдарили дронами, артилерією та мінометами.

Новослобідську, Хотінську та Глухівську громади російські військові атакували дронами.

По Миропільській громаді загарбники вдарили мінометами та КАБами.

Краснопільську громаду окупанти били дроном, КАБом та мінометами.

По Дружбівській та Зноб-Новгородській громадам армія РФ била з артилерії, а по Свеській - з артилерії та КАБом.