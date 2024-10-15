Через російський обстріл загинув житель Купʼянського району Харківщини

У населеному пункті. де сталася трагедія, також пошкоджені приватні домоволодіння.

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Наслідки одного з російських обстрілів Харківщини, фото ілюстративне

15 жовтня на Харківщині загинув мирний житель унаслідок російського обстрілу.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Близько 16:30 ворожа армія обстріляла с. Глушківка Купʼянського району. У результаті загинув 73-річний чоловік.

Крім того, у населеному пункті пошкоджені приватні домоволодіння.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).