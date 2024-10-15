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Через російський обстріл загинув житель Купʼянського району Харківщини

У населеному пункті. де сталася трагедія, також пошкоджені приватні домоволодіння.

Через російський обстріл загинув житель Купʼянського району Харківщини
Наслідки одного з російських обстрілів Харківщини, фото ілюстративне

15 жовтня на Харківщині загинув мирний житель унаслідок російського обстрілу.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Близько 16:30 ворожа армія обстріляла с. Глушківка Купʼянського району. У результаті загинув 73-річний чоловік. 

Крім того, у населеному пункті пошкоджені приватні домоволодіння.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

  • Нині керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Куп'янському та Ізюмському районах області посилюють евакуацію населення через збільшення інтенсивності ворожих обстрілів.
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