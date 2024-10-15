Через російський обстріл загинув житель Купʼянського району Харківщини

15 жовтня на Харківщині загинув мирний житель унаслідок російського обстрілу.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
Близько 16:30 ворожа армія обстріляла с. Глушківка Купʼянського району. У результаті загинув 73-річний чоловік.
Крім того, у населеному пункті пошкоджені приватні домоволодіння.
Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
- Нині керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Куп'янському та Ізюмському районах області посилюють евакуацію населення через збільшення інтенсивності ворожих обстрілів.