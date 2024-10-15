Церковне майно п'яти православних храмів у Курській області Росії передали на зберігання представникам релігійних громад.
Про це ідеться у відео на Youtube-каналі Територіальної оборони ЗСУ.
Майно церков передали у супроводі представників військової комендатури представникам релігійних громад Суджанського району і міста Суджа.
Прийняв це майно послушник одного з монастирів Курщини Костянтин Зав’ялов.
У Теробороні наголосили, що попри постійні обстріли та загрози, українські бійці допомагають дбайливо зберегти православні цінності на Курщині.
- 12 жовтня Зеленський повідомив, що Росія спробувала потіснити позиції українських бійців у Курській області, але їм вдається тримати визначені рубежі.
- Росіяни постійно обстрілюють свою територію, застосовуючи, зокрема, керовані авіабомби.