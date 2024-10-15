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На Курщині ЗСУ передали майно п'яти православних храмів на зберігання представникам релігійних громад

Прийняв це майно послушник одного з монастирів.

На Курщині ЗСУ передали майно п'яти православних храмів на зберігання представникам релігійних громад
православний храм на Курщині у РФ
Фото: скриншот відео

Церковне майно п'яти православних храмів у Курській області Росії передали на зберігання представникам релігійних громад.

Про це ідеться у відео на Youtube-каналі Територіальної оборони ЗСУ.

Майно церков передали у супроводі представників військової комендатури представникам релігійних громад Суджанського району і міста Суджа.

Прийняв це майно послушник одного з монастирів Курщини Костянтин Зав’ялов.

У Теробороні наголосили, що попри постійні обстріли та загрози, українські бійці допомагають дбайливо зберегти православні цінності на Курщині.

  • 12 жовтня Зеленський повідомив, що Росія спробувала потіснити позиції українських бійців у Курській області, але їм вдається тримати визначені рубежі.
  • Росіяни постійно обстрілюють свою територію, застосовуючи, зокрема, керовані авіабомби.
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