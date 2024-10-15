Прийняв це майно послушник одного з монастирів.

православний храм на Курщині у РФ

Церковне майно п'яти православних храмів у Курській області Росії передали на зберігання представникам релігійних громад.

Про це ідеться у відео на Youtube-каналі Територіальної оборони ЗСУ.

Майно церков передали у супроводі представників військової комендатури представникам релігійних громад Суджанського району і міста Суджа.

Прийняв це майно послушник одного з монастирів Курщини Костянтин Зав’ялов.

У Теробороні наголосили, що попри постійні обстріли та загрози, українські бійці допомагають дбайливо зберегти православні цінності на Курщині.