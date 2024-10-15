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Радник глави ОПУ Лещенко: політики зі США тиснуть на Зеленського щодо мобілізації українців із 18 років

"Аргумент партнерів такий: коли була війна США у Вʼєтнамі, туди забирали з 19 років", - зазначив Лещенко.

Радник глави ОПУ Лещенко: політики зі США тиснуть на Зеленського щодо мобілізації українців із 18 років
Сергій Лещенко
Фото: Макс Левин

Американські політики з обох партій тиснуть на Володимира Зеленського у питанні, чому в Україні не проводять мобілізацію тих, кому від 18 до 25 років. 

Цю інформацію, які раніше поширила низка медіа, підтвердив радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко.

"Аргумент партнерів такий: коли була війна США у Вʼєтнамі, туди забирали з 19 років. Тому американці натякають: самої лише західною зброєю недостатньо, треба мобілізація з 18 років", - додав Лещенко.

Радник глави ОПУ запевнив, що "Зеленський не продавився, і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призовного віку".

  • 9 жовтня Рада заборонила мобілізацію обмежено придатних юнаків віком 18-25 років.
  • Після ухвалення мобілізаційного законопроєкту виникла колізія, яка фактично дозволила мобілізувати юнаків від 18 до 25 років, які непридатні для мирного часу і обмежено придатні для воєнного. Придатні до військової служби юнаки мобілізації не підлягали, бо підпали під строковий призов. Більше про це – в матеріалі "Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20" на LB.ua. 
  • Законопроєкт ще у вересні рекомендували ухвалити в другому читанні, але спікер парламенту повідомив, що потрібно вирішити, як замінити уже мобілізованих юнаків. Поки що Міноборони мало видати наказ із забороною нової мобілізації молодших за 25 років та вказівкою не надсилати на передову тих юнаків, хто вже служить. 
  • 8 жовтня Стефанчук сказав, що в цей день законопроєкт до другого читання має опрацювати комітет, а наступного дня його винесуть на голосування в зал, але без згадки про демобілізацію.
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