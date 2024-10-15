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У Києві викрили 3-х адмінів сервісного центру МВС, які незаконно знімали “резерв” з талонів для пільговиків

Окремим особам адміністратори повідомляли, коли саме в системі з’являться ці талони для того, щоб саме вони отримали їх без черги. Окрім того, у цьому сервісному центрі затримано жінку, яка за гроші «допомагала» прискорити перереєстрацію авто поза чергою. 

У Києві викрили 3-х адмінів сервісного центру МВС, які незаконно знімали “резерв” з талонів для пільговиків
Фото: Київська міська прокуратура

У Києві викрили трьох адміністраторів одного з Територіальних сервісних центрів МВС, які незаконно знімали статус «резерв» з талонів для пільговиків. Про це повідомляє Київська міська прокуратура. 

Встановлено, що троє адміністраторів одного з ТСЦ в «Системі керування чергою» сервісного центру безпідставно змінювали статус талонів - «резерв», після чого такі талони ставали «звичайними» та надходили до системи. 

Зазначається, що такі талони повинні надаватись виключно людям з інвалідністю та іншим пільговикам.

Окремим особам адміністратори повідомляли, коли саме в системі з’являться ці талони для того, щоб саме вони отримали їх без черги. Задокументовано близько 20 епізодів такого втручання в «Систему керування чергою». 

Окрім того, у вказаному ТСЦ затримано жінку, яка за гроші «допомагала» прискорити перереєстрацію авто поза чергою. Її послуги коштували від 3,5 тисяч гривень за один автомобіль. Використовуючи свої зв’язки у сервісному центрі, жінка допомагала перереєструвати машини за підробленими довідками із ТЦК. 

Задокументовано два випадки такої перереєстрації. Встановлюються особи, які допомагали їй у цьому.

Жінку затримали в порядку ст. 208 КПК України під час отримання чергової суми неправомірної вигоди – 3,5 тисяч гривень.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомлено про підозру трьом адміністраторам одного з Територіальних сервісних центрів МВС, які безпідставно змінювали у системі статус зарезервованих талонів, що повинні надаватись виключно особам з інвалідністю та іншим пільговим категоріям (ч. 3 ст. 361 КК України). 

Також повідомлено про підозру жінці, яка за 3,5 тисяч гривень допомагала перереєструвати автомобіль поза чергою (ч. 2 ст. 369-2 КК України). 

Санкція статті, інкримінованої адміністраторам, передбачає до 8 років позбавлення волі.

Жінці, затриманій під час одержання грошей, загрожує до 5 років позбавлення волі.

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