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В Україні зменшили строк термінового оформлення паспорта

Термін зменшили від 10 до 7 днів. 

В Україні зменшили строк термінового оформлення паспорта
Фото: dpsu.gov.ua

В Україні зменшили строк термінового оформлення паспорта із десяти до семи днів.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Внесено зміни у додаток «Перелік адміністративних послуг у сфері міграції та їх вартість» до постанови КМУ від 02.11.2016 N 770 «Деякі питання надання адміністративних послуг у сфері міграції» з метою приведення переліку платних послуг, які надаються органами та підрозділами Державної міграційної служби України, і розміру плати за їх надання у відповідність до ЗУ N 3709-IX", – написав Мельничук.

Зокрема, доповнено Перелік адміністративною послугою з одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон і встановлено її вартість залежно від терміновості.

Скорочено строк з 10 до 7 робочих днів надання адміністративної послуги з термінового оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обміну паспорта громадянина України, крім оформлення паспорта громадянина України вперше. 

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