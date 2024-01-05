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В Україні подорожчало оформлення паспорта та посвідки на проживання

Тепер вартість виготовлення паспорта у вигляді ID-картки становить від 504 грн до 874 грн.

В Україні подорожчало оформлення паспорта та посвідки на проживання
Фото: Facebook/ДМСУ

В Україні змінилася вартість оформлення ID-картки, посвідки на проживання та посвідчення особи без громадянства.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"Це пов'язано із тим, що "Поліграфічний комбінат "Україна" змінив ціну на бланки окремих біометричних документів", - йдеться в повідомленні.

Так, тепер вартість виготовлення паспорта громадянина України у формі ID-картки становить від 504 грн (у разі виготовлення протягом 20 робочих днів) до 874 грн (у разі виготовлення протягом 10 робочих днів).

Виготовлення тимчасової посвідки на тимчасове проживання обійдеться в 1 056 грн, посвідки на постійне проживання – 1 151 грн.

За виготовлення посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон доведеться заплатити 6 867 грн.

У МВС також нагадали, що оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, який оформлюють уперше, - безоплатне.

Нагадаємо, що з 1 січня в Україні також зросла вартість водійських прав та складання іспитів на водіння.

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