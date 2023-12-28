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В Україні з наступного року зросте вартість водійських прав та складання іспитів на водіння

Зокрема, вартість теоретичного та практичного іспитів збільшиться з 13 гривень до 250 гривень та 420 гривень відповідно.

В Україні з наступного року зросте вартість водійських прав та складання іспитів на водіння

Кабінет міністрів із 1 січня 2024 року підвищив вартість низки сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів №1386 від 27 грудня.

Зокрема, підвищується вартість послуг територіальних органів із надання сервісних послуг МВС:

  • видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами підвищилася з 26 до 230 грн;
  • прийом теоретичного іспиту – з 13 до 250 грн;
  • прийом практичного іспиту – з 13 до 420 грн;
  • реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію або її формуванням в електронній формі та присвоєнням буквено-цифрової комбінації номерних знаків з їх видачею або без неї, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок - з 200 до 350 грн.

Нагадаємо, що від початку цього року МВС отримало понад 240 тисяч заявок на обмін водійських посвідчень.

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