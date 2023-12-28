В Україні з наступного року зросте вартість водійських прав та складання іспитів на водіння

Кабінет міністрів із 1 січня 2024 року підвищив вартість низки сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ.
Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів №1386 від 27 грудня.
Зокрема, підвищується вартість послуг територіальних органів із надання сервісних послуг МВС:
- видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами підвищилася з 26 до 230 грн;
- прийом теоретичного іспиту – з 13 до 250 грн;
- прийом практичного іспиту – з 13 до 420 грн;
- реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію або її формуванням в електронній формі та присвоєнням буквено-цифрової комбінації номерних знаків з їх видачею або без неї, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок - з 200 до 350 грн.
Нагадаємо, що від початку цього року МВС отримало понад 240 тисяч заявок на обмін водійських посвідчень.
- Із 2023 року в Україні підготовка в автошколі та складання іспитів для отримання водійських прав відбувається за новим алгоритмом. Для отримання водійського посвідчення потрібно виконати 5 кроків.
- Кабмін також дозволив майбутнім водіям складати теоретичний іспит без обов’язкового навчання в автошколі. Практичний курс, як і раніше, потрібно проходити в автошколі.
- У березні іноземцям, які служать у ЗСУ, спростили процедуру отримання українських водійських прав.
- Із 23 травня в сервісі "Дія" стала доступною послуга обміну і відновлення посвідчення водія.