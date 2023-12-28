Пів року 90% закупівель тилового забезпечення здійснювалось через Prozorro, що заощадило державі понад 6 мільярдів гривень

Менш, ніж за рік роботи колегіального органу з тилового забезпечення Міноборони, ми показали високу ефективність і в економії бюджетних коштів, і за кількістю укладених угод. Закупівлі в оборонному секторі стали більш відкритими, ніж в громадському секторі.

Фото: Анна Стешенко українська військова форма

Так, уперше з моменту повномасштабного вторгнення вдалось вивести закупівлі Міноборони на Prozorro. 90% закупівель тилового забезпечення здійснювалось через Prozorro. Торги відбулись на загальну на загальну суму 65 496 516 496 (65, мільярдів грн). За результатами торгів вже підписано 228 договорів на постачання на загальну суму 41 382 214 833 грн. Завдяки чесним, прозорим і публічним торгам вдалось зекономити державному бюджету 15%, а це понад 6 мільярдів грн. (6 160 223 107, якщо бути точною).

Заощаджені завдяки чесним і прозорим торгам по харчуванню кошти – це фактично 100% покриття речового забезпечення фронту на рік. Своєчасно стартували торги по зимовій формі. І вперше з моменту повномасштабного вторгнення ЗСУ ввійшли в зиму з вчасно відшитою зимовою формою. Середня конкуренція по усіх торгах склала 3,46. Торги по 53 лотах знаходяться на розгляді, або на стадії підписання контракту. На жаль, маємо 97 неуспішних торгів та 46 скасованих.

Найбільш успішними з точки зору економії можна назвати торги по харчуванню. В травні економія на закупівлі харчування по підписаним контрактам склала 4 521 398 638 грн – це 18,6%. У листопаді по харчуванню економія вже склала 2 085 133 243 грн, а це 32,8%, але підписана ще тільки половина контрактів.

Чотири місяці я витратила на врегулювання питання щодо висновків Державної аудиторської служби, яка весь прибуток всіх постачальників Міноборони розцінила «збитками держави». І домоглась (яких зусиль це коштувало знають всі, хто слідкує за серіалом «Особливості закупівель Міністерства оборони») того, що парламент конституційною більшістю (306 голосів “за”) прийняв постанову №10071, яка фактично скасовує висновки ДАСУ. Документ зобов'язав Кабмін гарантувати виконавцям державних контрактів з оборонних закупівель компенсацію всіх економічно обґрунтованих витрат, а також суми прибутку.

Добилась (і щиро дякую за співпрацю Державній регуляторній службі) відновлення наказу Міноборони №375, який передбачає, що речове майно приймається згідно технічних вимог, еталонного взірця, затвердженого Генеральним Штабом, та з можливістю рандомної перевірки партії товару.

Ви знаєте, що було дуже непросто. За деякі зміни і результати доводиться битися, але зміни невідворотні!

Дякую всім, хто співпрацював і підтримував. Далі буде. Чи не буде.