“Скомпрометовані компанії та посадовці будуть усунуті”: Умєров обговорив з новим послом Британії оборонні закупівлі

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з послом Великої Британії в Україні Мартіном Гаррісом і привітав його з призначенням на посаду.

Про це повідомляє Міноборони.

Рустем Умєров подякував Мартіну Гаррісу за надану Великою Британією допомогу Україні.

Також Міністр оборони познайомив британського посла з одним зі своїх заступників – генерал-лейтенантом Іваном Гаврилюком, сферою відповідальності якого є розвиток нового озброєння і військових стандартів. Окрім того, Рустем Умєров поінформував посла, що у п’ятницю був призначений новий заступник Віталій Половенко, який відповідатиме за отримання і підтримку обладнання у тилу.

Міністр наголосив, що всі закупівлі мають бути прозорими, усе постачання має проходити безперервно, однак якщо «якась компанія чи посадовець будуть при цьому скомпрометованими, то їх слід усунути».

Нагадаємо, Міноборони України і посольство США спільно перевірятимуть кінцеве використання зброї від партнерів. Американські фахівці регулярно братимуть участь у спільних перевірках на місцях та консультуватимуть із необхідних питань.

Також нагадаємо, у жовтні у справі неякісних бронежилетів експосадовцям Міноборони Шаповалову та Хмельницькому повідомили про нову підозру. Їм інкриміновано розтрату коштів та перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України.