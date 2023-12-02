Росіяни формують так звану “судову гілку влади” на окупованих територіях, – ЦНС

Зокрема, окупанти намагаються призначити близько 20 “суддів” різної кваліфікації, зокрема з території РФ.

Росіяни розпочали підготовку щодо формування так званих “органів судової гілки влади” на окупованих територіях сходу та півдня України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Відтак окупанти намагаються призначити близько 20 “суддів” різної кваліфікації, зокрема з території РФ на окуповані території.

Таким чином, російські окупанти мають за мету налагодити роботи “судів”, що надасть окупаційному режиму черговий інструмент впливу на місцеве населення, а саме щодо позбавлення волі та інших прав громадян України.

Нагадаємо, раніше Центр нацспротиву повідомив, що окупанти ризикують провалити підготовку до так званих "президентських виборів" в Росії. На ТОТ сходу та півдня України зростає соціально-економічне напруження.