​Шмигаль: Українські пенсіонери отримають щомісячну доплату до пенсії залежно від віку
​Шмигаль: Українські пенсіонери отримають щомісячну доплату до пенсії залежно від віку
На Львівщині створюють зенітний комплекс, який позиціонують аналогом німецького Gepard, – Козицький
На Львівщині створюють зенітний комплекс, який позиціонують аналогом німецького Gepard, – Козицький
СБУ пояснила, чому Порошенка не випустили з України у відрядження. "Євросолідарність" відреагувала (доповнено)
СБУ пояснила, чому Порошенка не випустили з України у відрядження. "Євросолідарність" відреагувала (доповнено)
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
​Данінг, Крюгер і план замислу
​Данінг, Крюгер і план замислу
Волонтери скаржаться, що з ночі стоять у чергах на кордоні через нові правила ввезення гуманітарки. Пояснюємо, що відбувається
Волонтери скаржаться, що з ночі стоять у чергах на кордоні через нові правила ввезення гуманітарки. Пояснюємо, що відбувається
СБУ прийшла з обшуками в Почаївську лавру: клірики ставили під сумнів суверенність України і ображали іудеїв (доповнено)
СБУ прийшла з обшуками в Почаївську лавру: клірики ставили під сумнів суверенність України і ображали іудеїв (доповнено)
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
Чи справді Захід зменшує рівень допомоги, щоб змусити нас до переговорів?
Чи справді Захід зменшує рівень допомоги, щоб змусити нас до переговорів?
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни формують так звану “судову гілку влади” на окупованих територіях, – ЦНС

Зокрема, окупанти намагаються призначити близько 20 “суддів” різної кваліфікації, зокрема з території РФ.

Росіяни формують так звану “судову гілку влади” на окупованих територіях, – ЦНС
Фото: Центр національного спротиву

Росіяни розпочали підготовку щодо формування так званих “органів судової гілки влади” на окупованих територіях сходу та півдня України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

Відтак окупанти намагаються призначити близько 20 “суддів” різної кваліфікації, зокрема з території РФ на окуповані території.

Таким чином, російські окупанти мають за мету налагодити роботи “судів”, що надасть окупаційному режиму черговий інструмент впливу на місцеве населення, а саме щодо позбавлення волі та інших прав громадян України.

Нагадаємо, раніше Центр нацспротиву повідомив, що окупанти ризикують провалити підготовку до так званих "президентських виборів" в Росії. На ТОТ сходу та півдня України зростає соціально-економічне напруження.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies