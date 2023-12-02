Розстріл полонених є воєнним злочином згідно з міжнародним правом. У Збройних силах заявили, що відео перевіряють, при цьому зазначили, що російські окупанти щоденно цинічно порушують звичаї ведення війни.

Аналітична група DeepState опублікувала відео ймовірного розстрілу росіянами двох українських полонених під Авдіївкою, біля Степового.

Зазначається, що ворог зайшов на позиції 45-го ОСБ. Під час зачистки окупанти наткнулися на бліндаж, в якому перебували українські бійці. Вони були вимушені здаватися через нестачу БК. Відразу як вийшов другий боєць, росіяни їх обох розстріляли.

Речник ОСУВ "Таврія" Олександр Штупун прокоментував це відео виданню "Українська правда": “російські окупанти щоденно цинічно порушують правила і звичаї ведення війни. І це відео – кричуще тому підтвердження. Воно проходить відповідні процедури перевірки і документування. Подібні злочини не мають строку давності, всі докази будуть передані у відповідні міжнародні інституції, які займаються воєнними злочинами".

Нагадаємо, на початку цього року росіяни розстріляли беззбройного полоненого Олександра Мацієвського за фразу "Слава Україні!"