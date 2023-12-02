СБУ прийшла з обшуками в Почаївську лавру: клірики ставили під сумнів суверенність України і ображали іудеїв (доповнено)
СБУ прийшла з обшуками в Почаївську лавру: клірики ставили під сумнів суверенність України і ображали іудеїв (доповнено)
​Шмигаль: Українські пенсіонери отримають щомісячну доплату до пенсії залежно від віку
​Шмигаль: Українські пенсіонери отримають щомісячну доплату до пенсії залежно від віку
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
Колишній головнокомандувач ЗСУ Муженко вважає, що Україні треба перейти в оборону і повністю переформатувати фронт
Чи справді Захід зменшує рівень допомоги, щоб змусити нас до переговорів?
Чи справді Захід зменшує рівень допомоги, щоб змусити нас до переговорів?
На Львівщині створюють зенітний комплекс, який позиціонують аналогом німецького Gepard, – Козицький
На Львівщині створюють зенітний комплекс, який позиціонують аналогом німецького Gepard, – Козицький
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Корнієнко назвав причину скасування відрядження Порошенка
Корнієнко назвав причину скасування відрядження Порошенка
Прикордонники не пропустили Порошенка в закордонне відрядження (доповнено)
Прикордонники не пропустили Порошенка в закордонне відрядження (доповнено)
​Данінг, Крюгер і план замислу
​Данінг, Крюгер і план замислу
ГоловнаСуспільствоВійна

У Сімферополі отруїли солдатів однієї з військових частин - понад два десятки окупантів померли

Ще 11 перебувають у лікарні.

У Сімферополі отруїли солдатів однієї з військових частин - понад два десятки окупантів померли
Фото: ukrinform.ua

У тимчасово окупованому Сімферополі отруїли солдатів однієї з військових частин, яка там дислокується, повідомляє "Інформаційний спротив" з посиланням на пропагандистські ЗМІ.

Дві дівчини, які представилися місцевими, принесли загарбникам декілька пляшок горілки і закуску. Охороні вони повідомили, що хочуть віддячити "захисникам". Окупанти все спожили і отруїлися.

Загалом постраждали 35 осіб: 24 померли, ще 11 перебувають у лікарні.

У спиртному і їжі виявили великі дози миш'яку, а також стрихнін.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі російські військові отруїлися їжею, яку замовили в одному з кафе. Частина окупантів після отруєння померли. 

Торік Головне управління розвідки перехопило розмову російського загарбника, в якій він розповів, що військова поліція розстріляла майже три десятки ромів, бо вони дали горілку окупантам і таким чином отруїли всю роту.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies