У Сімферополі отруїли солдатів однієї з військових частин - понад два десятки окупантів померли

Ще 11 перебувають у лікарні.

У тимчасово окупованому Сімферополі отруїли солдатів однієї з військових частин, яка там дислокується, повідомляє "Інформаційний спротив" з посиланням на пропагандистські ЗМІ.

Дві дівчини, які представилися місцевими, принесли загарбникам декілька пляшок горілки і закуску. Охороні вони повідомили, що хочуть віддячити "захисникам". Окупанти все спожили і отруїлися.

Загалом постраждали 35 осіб: 24 померли, ще 11 перебувають у лікарні.

У спиртному і їжі виявили великі дози миш'яку, а також стрихнін.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі російські військові отруїлися їжею, яку замовили в одному з кафе. Частина окупантів після отруєння померли.

Торік Головне управління розвідки перехопило розмову російського загарбника, в якій він розповів, що військова поліція розстріляла майже три десятки ромів, бо вони дали горілку окупантам і таким чином отруїли всю роту.