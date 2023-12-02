На Прикарпатті відновили рух вантажівок

Через негоду без електропостачання залишились 72 населених пункти області.

В Івано-Франківській області відновили рух великогабаритних й вантажних транспортних засобів по території регіону. Однак через негоду без електропостачання залишилися 72 населених пункти області.

Про це повідомляє голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

"Упродовж цієї ночі рятувальники 8 разів виїжджали, щоб відбуксирувати автомобілі та прибрати повалені дерева. Було залучено 8 одиниць техніки та 37 рятувальників", – пише Світлана Онищук.

Зазначається, що на Вишківському та Яблуницькому перевалах проїзд забезпечено. Водночас залишається ускладнений проїзд на дорогах місцевого значення в деяких населених пунктах Івано-Франківського та Калуського районів.

Зокрема через негоду без електропостачання залишились 72 населених пункти, серед яких 39 частково.

Нагадаємо, вчора ввечері через негоду у Івано-Франківській області було обмежено транспортне сполучення для великогабаритних та вантажних транспортних засобів.