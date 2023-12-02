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Литва презентувала оновлену концепцію "Коаліції з розмінування"

Йдеться про елементи "гуманітарного розмінування" звільнених окупованих територій і "бойового розмінування".

Литва презентувала оновлену концепцію "Коаліції з розмінування"
Фото: EPA/UPG

Міністр національної оборони Литовської Республіки Арвідас Анушаускас презентував оновлену концепцію "Коаліції з розмінування". Йдеться як про елементи "гуманітарного розмінування", так і звільнених окупованих територій і "бойового розмінування".

Про це повідомляє Міноборони України.

Концепція включає в себе як елементи "гуманітарного розмінування" звільнених окупованих територій, так і "бойового розмінування" на лінії зіткнення з ворогом. 

"Міни та нерозірвані снаряди, якими Росія засіяла наші землі – це не лише перешкода контрнаступу, це – постріл в наших дітей та онуків, тому що заміновані країни продовжують потерпати від цих невидимих убивць десятиріччями після закінчення воєн. Литва сьогодні очолює дуже важкий напрямок боротьби з цією підступною зброєю. Зокрема, розширення роботи коаліції на зони бойових дій підтверджує готовність швидко враховувати найгостріші проблеми і знаходити шляхи їх вирішення", – наголосив Юрій Джигир.

За словами Арвідаса Анушаускаса, для литовської сторони реалізація цього питання є основним пріоритетом в наданні допомоги Україні на 2024-2026 роки. До протимінної коаліції, очолюваної Литвою, наразі мають намір приєднатися 22 країни.

Нагадаємо, Україна та Литва розпочинають співпрацю у галузі досліджень і розробок оборонної промисловості.

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