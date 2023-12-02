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Окупанти зменшили кількість атак на Таврійському напрямку

Біля Авдіївки росіяни продовжують нести великі втрати.

Окупанти зменшили кількість атак на Таврійському напрямку
Фото: 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Російські загарбники зменшили активність авіації, артилерії та загальну кількість боєзіткнень на Таврійському напрямку. Загарбники продовжують спроби просуватись піхотою, проте втратили майже 500 осіб.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

Загалом в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог завдав чотири авіаудари, провів 34 бойові зіткнення та здійснив 648 артобстрілів. Захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку.

Загальні втрати ворога становлять 495 осіб.

"Знищено вісім одиниць військової техніки, зокрема, 4 ББМ, 2 БпЛА, 2 автомобілі. Ще 13 одиниць техніки ворога пошкоджено. Водночас триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку", — зазначає Тарнавський.

Нагадаємо, в зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах південніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 21 атаку. 

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