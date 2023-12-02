Росіяни вдарили по інфраструктурному об'єкту в Одеській області

У ніч на 2 грудня російські терористи атакували Одеську область дронами-камікадзе. Є влучання в інфраструктурний об'єкт. Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Відомо, що російські окупанти випустили "шахеди" з тимчасово окупованого Криму (мис Чауда). Ворог спрямував дрони з акваторії Чорного моря по прибережних районах Одеської області. Сили протиповітряної оборони збили в Одеській області 10 ворожих безпілотників. Проте є влучання.

"Внаслідок влучання у інфраструктурний об'єкт сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано. Люди не постраждали", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі ворог випустив по Україні 11 "шахедів", 10 з яких сили ППО знищили над Одеською областю. Також, знищено керовану ракету над Дніпропетровщиною.