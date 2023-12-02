Снайпери воювали за «Дорогу життя» під Бахмутом: в СБУ розкрили деталі

Служба безпеки України вперше розповіла, як снайпери Центру спеціальних операцій «А» воювали за «Дорогу життя» під Бахмутом навесні 2023 року, — йдеться в повідомленні відомства.

Спецпризначенці СБУ разом із Силами оборони довгий час утримували цю важливу логістичну артерію, щоб виграти час для перегрупування наших військ та не дати ворогу просунутися вглиб України.

Деталі цих подій представлені у фільмі «Бахмут. Дорога життя» із документального циклу «СБУ. Спецоперації перемоги».

«Наші Сили оборони зробили все можливе і неможливе, щоб втримати фортецю Бахмут. Разом із ними активно працював Центр спеціальних операцій «А» CБУ. У складі малих тактичних груп наші снайпери прикривали військових на тому напрямку», — розповів Голова СБУ Василь Малюк.

Також наші бійці виконували під Бахмутом контрснайперську, контрдиверсійну роботу та корегування вогню для ЗСУ.

За словами Василя Малюка, більшість снайперів ЦСО «А» СБУ є чемпіонами світу зі снайпінгу. І завдяки своїй високій кваліфікації виконують найскладніші задачі під час війни.

«Це ті, хто жалить голкою прямо в серце. Це унікальна й філігранна робота. Вони дістають топових негідників з реально великих дистанцій. І вони це роблять постійно, стало, ефективно», – наголошує Голова СБУ.

Важливу роль у боях на Донеччині зіграли також FPV-дрони. Спецпризначенці СБУ одними з перших стали використовувати їх для бойової роботи, попередньо вдосконалюючи та адаптуючи під конкретні задачі.

За словами Василя Малюка, рішення посилити снайперів СБУ бойовими групами з FPV-дронами було прийняте під час його візиту у Бахмут.

«СБУ є лідером по кількості знищеної бронетехніки з допомогою ударних безпілотників. Одна з наших груп за чотири бойових виходи повністю знищила 79 одиниць техніки. Дрон, який вартує від 450 до двох тисяч доларів, палить багатомільйонний танк. Це дуже зрозуміла арифметика, яка доводить ефективність дронів», — зазначив керівник СБУ.

На переконання Василя Малюка, нові технології надають перевагу на полі бою, саме тому СБУ активно їх використовує та розвиває.

«У лавах СБУ ми виростили ціле покоління унікальних операторів бойових дронів. Окремі з них – Герої України», — наголошує Василь Малюк.

Фільм «Бахмут. Дорога життя» випущений у річницю загибелі легендарних снайперів ЦСО «А» СБУ Дмитра Каплунова і Дениса Волочаєва, також присвячений снайперу Олександру Вдовиченку, чиє імʼя навіки закарбовано в історії ЦСО «А», та вшановує памʼять всіх загиблих співробітників СБУ та воїнів Сил оборони, котрі віддали своє життя за свободу, незалежність і процвітання України.

Голова СБУ Василь Малюк розповів, як Служба підривала міст, зокрема, з допомогою морських дронів «Sea Baby».