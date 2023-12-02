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Росіяни звозять бюджетників із окупованих територій України на пропагандистський захід до Москви

Окупаційна адміністрація Херсонщини зганяє бюджетників на пропагандистську виставку “Росія” у Москві.

Росіяни звозять бюджетників із окупованих територій України на пропагандистський захід до Москви
Фото: EPA/UPG

Окупаційна влада Херсонщини зганяє бюджетників на пропагандистський захід "Росія" до Москви. Про це інформує Центр національного спротиву. 

"Поїздка має відбутись 13 грудня, коли на виставці відкриють стенд тимчасово захопленого регіону. Сама виставка функціонує з листопада і є частиною передвиборчої програми міжнародного злочинця владіміра путіна", — розповідають у нацспротиві.

У ЦНС додають, таким чином росіяни намагаються переконати самих себе в успіхах своєї країни-терориста: "крадені технології, вигадані досягнення та навіть самі регіони – все це має справити враження на пересічного росіянина, аби він проголосував за диктатора на виборах, результат яких вже давно розписаний у кремлі".

Нагадаємо, на окупованих територія посилили примусову паспортизацію у межах підготовки до “виборів путіна”. Розвідка дізналася, що російське керівництво поставило гауляйтерам завдання довести рівень примусової паспортизації на окупованих територіях України до як мінімум 85%.

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