На окупованих територія посилили примусову паспортизацію у межах підготовки до “виборів путіна”, – ГУР

На окупованих територія посилили примусову паспортизацію у межах підготовки до “виборів путіна”. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
“У листопаді 2023 року в кремлі відбулись закриті збори з керівниками російських регіонів та окупаційними ватажками москви на тимчасово поневолених територіях України. Нараду проводив заступник голови адміністрації російського диктатора путіна с. кірієнко. Він оголосив директиви у межах посилення підготовки до так званого виборчого процесу”, – йдеться в повідомленні.
Під час зібрання наказано:
- виділити соціальну допомогу виборцям з місцевих бюджетів;
- активізувати пропаганду про буцімто «позитивні» тенденції роійської економіки, «стабільність» рубля та «поліпшення»рівня життя людей.
Ватажки російських окупаційних адміністрацій також отримали завдання – довести рівень примусової паспортизації на окупованих територіях України до як мінімум 85%.
Нагадаємо, раніше міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm повідомила, що Росія, готуючись до виборів, починає останню зачистку телеграм-каналів від проявів нелояльності Криму. Таким чином МО РФ намагається “підловити” нелояльні негативні Телеграм-канали.