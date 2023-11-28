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На окупованих територія посилили примусову паспортизацію у межах підготовки до “виборів путіна”, – ГУР

Розвідка дізналася, що російське керівництво поставило гауляйтерам завдання довести рівень примусової паспортизації на окупованих територіях України до як мінімум 85%.

На окупованих територія посилили примусову паспортизацію у межах підготовки до “виборів путіна”, – ГУР
Сергій Кирієнко
Фото: gipoteza.org

На окупованих територія посилили примусову паспортизацію у межах підготовки до “виборів путіна”. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. 

“У листопаді 2023 року в кремлі відбулись закриті збори з керівниками  російських регіонів та окупаційними ватажками москви на тимчасово поневолених територіях України. Нараду проводив заступник голови адміністрації російського диктатора путіна с. кірієнко. Він оголосив директиви у межах посилення  підготовки до так званого виборчого процесу”, – йдеться в повідомленні. 

Під час зібрання наказано: 

  • виділити соціальну допомогу виборцям з місцевих бюджетів;
  • активізувати пропаганду про буцімто «позитивні» тенденції роійської економіки, «стабільність» рубля та «поліпшення»рівня життя людей.

Ватажки російських окупаційних адміністрацій також отримали завдання – довести рівень примусової паспортизації на окупованих територіях України до як мінімум 85%.

Нагадаємо, раніше міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm повідомила, що Росія, готуючись до виборів, починає останню зачистку телеграм-каналів від проявів нелояльності Криму. Таким чином МО РФ намагається “підловити” нелояльні негативні Телеграм-канали.

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