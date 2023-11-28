ЗМІ: дружину керівника ГУР Маріанну Буданову отруїли

Отруєння підтвердилося ще в декількох співробітників ГУР.

Дружину керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, Маріанну, отруїли важкими металами. Першими інформацію про отруєння повідомили в "Бабель", а потім ці дані підтвердили співрозмовники журналістів УП і "Суспільного".

УП пише, що отруєння виявили в результаті аналізів. Їх вирішили провести через погіршення самопочуття.

За даними джерел, дружину Буданова "скоріш за все отруїли через їжу".

"Оскільки дружина Буданова невеличка з маленькою вагою, проявилося у неї швидше. А так отруєння підтвердилося ще у кількох співробітників: «вони просто велетенські трохи, нічого за собою не помічали, зараз теж лікуються»", – повідомили джерела.

Маріанна Буданова уже пройшла перший етап лікування.

Спірозмовники "Бабеля" в ГУР сказали, що жінку отруїли важкими металами, які не використовуються в побуті і воєнній справі.

Джерела підтвердили, що на Кирила Буданова також вчиняли замахи до та після повномасштабного вторгнення.