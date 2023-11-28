Перемога України стане сигналом для диктатур по всьому світу
Перемога України стане сигналом для диктатур по всьому світу
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
«Наполеон»: не торт
«Наполеон»: не торт
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
Керівники “Слуг” і колишня ОПЗЖ просять Стефанчука відправити “закон про заборону УПЦ МП” до Венеційської комісії. (ПРІЗВИЩА)
Керівники “Слуг” і колишня ОПЗЖ просять Стефанчука відправити “закон про заборону УПЦ МП” до Венеційської комісії. (ПРІЗВИЩА)
Казус Арахамії
Казус Арахамії
Їжу для військових продавали у магазинах і ресторанах: у Київській області на оборудці викрили посадовців військової частини
Їжу для військових продавали у магазинах і ресторанах: у Київській області на оборудці викрили посадовців військової частини
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗМІ: дружину керівника ГУР Маріанну Буданову отруїли

Отруєння підтвердилося ще в декількох співробітників ГУР. 

ЗМІ: дружину керівника ГУР Маріанну Буданову отруїли
Фото: надано пресслужбою

Дружину керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, Маріанну, отруїли важкими металами. Першими інформацію про отруєння повідомили в "Бабель", а потім ці дані підтвердили співрозмовники журналістів УП і "Суспільного". 

УП пише, що отруєння виявили в результаті аналізів. Їх вирішили провести через погіршення самопочуття.

За даними джерел, дружину Буданова "скоріш за все отруїли через їжу". 

"Оскільки дружина Буданова невеличка з маленькою вагою, проявилося у неї швидше. А так отруєння підтвердилося ще у кількох співробітників: «вони просто велетенські трохи, нічого за собою не помічали, зараз теж лікуються»", – повідомили джерела.

Маріанна Буданова уже пройшла перший етап лікування. 

Спірозмовники "Бабеля" в ГУР сказали, що жінку отруїли важкими металами, які не використовуються в побуті і воєнній справі. 

Джерела підтвердили, що на Кирила Буданова також вчиняли замахи до та після повномасштабного вторгнення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies