Цієї ночі протиповітряна оборона знищила ворожі “Шахед” та “Орлан-10”

Цієї ночі, 28 листопада, протиповітряною обороною знищено ударний БпЛА типу “Шахед”, а під ранок, на півдні – розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Також уночі на східному напрямку ворог застосовував авіаційну ракету, а близько 9:00 ранку окупанти завдали удару по Запоріжжю балістичною ракетою (імовірно “Іскандер-М”). Про наслідки та постраждалих повідомить місцева військова адміністрація.

Нагадаємо, зранку окупанти поцілили артилерією по п’ятиповерхівці у Нікополі, є загиблий та постраждалі. Під завалами можуть бути люди.