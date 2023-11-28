Перемога України стане сигналом для диктатур по всьому світу
Перемога України стане сигналом для диктатур по всьому світу
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
«Наполеон»: не торт
«Наполеон»: не торт
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
Керівники “Слуг” і колишня ОПЗЖ просять Стефанчука відправити “закон про заборону УПЦ МП” до Венеційської комісії. (ПРІЗВИЩА)
Керівники “Слуг” і колишня ОПЗЖ просять Стефанчука відправити “закон про заборону УПЦ МП” до Венеційської комісії. (ПРІЗВИЩА)
Казус Арахамії
Казус Арахамії
Їжу для військових продавали у магазинах і ресторанах: у Київській області на оборудці викрили посадовців військової частини
Їжу для військових продавали у магазинах і ресторанах: у Київській області на оборудці викрили посадовців військової частини
ГоловнаСуспільствоВійна

Цієї ночі протиповітряна оборона знищила ворожі “Шахед” та “Орлан-10”

Розвідувальний “Орлан” збили на півдні країни.

Цієї ночі протиповітряна оборона знищила ворожі “Шахед” та “Орлан-10”
Ілюстративне фото: "Орлан-10"
Фото: Пресслужба командування ДШВ ЗСУ

Цієї ночі, 28 листопада, протиповітряною обороною знищено ударний БпЛА типу “Шахед”, а під ранок, на півдні – розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 

Також уночі на східному напрямку ворог застосовував авіаційну ракету, а близько 9:00 ранку окупанти завдали удару по Запоріжжю балістичною ракетою (імовірно “Іскандер-М”). Про наслідки та постраждалих повідомить місцева військова адміністрація.

Нагадаємо, зранку окупанти поцілили артилерією по п’ятиповерхівці у Нікополі, є загиблий та постраждалі. Під завалами можуть бути люди.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies