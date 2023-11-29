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Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини пошкоджені будинки, супермаркет і адміністративна будівля

Минулося без постраждалих.

Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини пошкоджені будинки, супермаркет і адміністративна будівля
Фото: Олег Синєгубов

Протягом доби ворог з використанням авіації обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок удару авіабомбою по селу Подоли Куп'янського району пошкоджені 2 приватні домоволодіння та заклад освіти. У селі Курилівка зруйнований приватний будинок, ще 2 будинки пошкоджені. У місті Вовчанськ Чугуївського району масованими артилерійськими обстрілами пошкоджено адміністративну будівлю, 2 супермаркети, 10 приватних гаражів, житлові будинок та інші споруди.

Під вогнем ворога перебували Куп’янськ, Гранів, Стариця, Дворічна та інші населені пункти. Постраждалих серед цивільного населення немає. На Куп'янському напрямку наші захисники за добу відбили 5 атак ворога в районах Синьківки та Петропавлівки.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 4,4 га території та знешкодили 101 вибухонебезпечний предмет.

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Нагадаємо, протягом доби 27 листопада ворог обстрілював населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області. Під ворожими ударами перебували Стариця та Тихе Чугуївського району, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне та Строївка Куп'янського району. Без жертв.

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