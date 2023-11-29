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Армія України відбила 27 атак на Авдіївському напрямку, на Мар'їнському – 17, – речник Генштабу

Також протягом доби захисники відбивали ворожі штурмові дії на інших ділянках.

Армія України відбила 27 атак на Авдіївському напрямку, на Мар'їнському – 17, – речник Генштабу
Андрій Ковальов
Фото: скріншот

На Мелітопольському напрямку захисники продовжують наступальну операцію. Окупанти вели безуспішні штурмові дії західніше Вербового та Роботиного, де українські воїни відбили дев'ять атак.

Також Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута. На Бахмутському напрямку росіяни вели штурмові дії в районах Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області, повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.

"Підрозділи Сил оборони відбили 16 атак противника", – сказав він.

На Авдіївському напрямку тривають спроби Росії оточити Авдіївку. Захисники тримають оборону. Безуспішними були наступальні дії окупантів південніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, південніше Тоненького, Первомайського Донецької області. Українські воїни відбили 27 атак.

На Мар'їнському окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки, де захисники відбили 17 атак.

На Шахтарському напрямку армія окупантів вела безуспішні штурмові дії у районах південно-західніше Старомайорського та Водяного Донецької області.

На Куп'янському окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області. Захисники відбили п'ять атак.

На Лиманському напрямку окупанти вели штурмові дії в районі Тернів Донецької області, де захисники відбили чотири атаки.

За добу відбулося 87 бойових зіткнень.

Нагадаємо, командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв днями попередив, що війна може вийти за межі сходу та півдня. Він сказав, що Україна будує оборонні споруди. 

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