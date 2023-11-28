Головне за вівторок, 28 листопада: обстріл Середини-Буди, відбиті атаки окупантів на шести напрямках

Росіяни обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру міста Середина-Буда на Сумщині.

Атаку зафіксували близько 12.30 28 листопада. Від обстрілів були зруйновані щонайменше п'ять приватних будинків, з-під завалів дістали тіла двох загиблих жінок та двох поранених чоловіків.

Також у своєму авто поранення отримали цивільний та його семирічна падчерка. Згодом дівчинка померла в лікарні.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 56 бойових зіткнень. Українські бійці відбили низку атак окупантів на шести напрямках фронту.

Ворог завдав 11 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і три - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, п'ять засобів протиповітряної оборони, дев'ять артилерійських засобах та станцію радіоелектронної боротьби росіян.

Українські воїни надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 28 листопада – в нашій новині.

Бійці ДПСУ підняли український прапор у пункті пропуску “Бударки” на кордоні з РФ.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Попри постійні обстріли, бійці бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” зайшли на територію автомобільного пункту пропуску “Бударки” у Харківській області. Там вони підняли синьо-жовтий стяг на найвищу в околиці вежу.

Цей пункт пропуску не працює з моменту повномасштабного вторгнення РФ. Він розташований безпосередньо на державному кордоні з Росією.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не братиме участі в засіданні ОБСЄ, на якій буде присутній росіянин Сергій Лавров.

Засідання відбудеться 30 листопада -1 грудня в Скоп'є. Російський міністр закордонних справ братиме участь у засіданні уперше за час повномасштабної війни, повідомив у Facebook речник МЗС Олег Ніколенко.

"Російська Федерація послідовно руйнує ОБСЄ, зловживаючи правилом консенсусу. Вдаючись до шантажу та відкритих погроз, РФ систематично блокувала консенсус з ключових питань. Свавільним стало і блокування кандидатури Естонії на головування в ОБСЄ у 2024 році. Окрім цього, Росія незаконно затримала трьох українців – представників ОБСЄ, які перебувають у в'язницях вже понад 500 днів. Росія створила екзистенційну кризу в ОБСЄ та перетворила організацію на заручника своїх примх та агресії", – наголосив Ніколенко.

За таких умов присутність російської делегації на міністерському засіданні на рівні міністра вперше після початку повномасштабного вторгнення Росії до України лише посилюватиме кризу, в яку Росія загнала ОБСЄ.

Докладніше – в новині.

Зустріч також проігнорують країни Балтії.

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