Взяли під варту водія, який на Харківщині збив на смерть двох військових

Під варту взяли водія, який на Харківщині збив на смерть двох військових.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Винуватцеві ДТП повідомили про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілих (ч. 3 ст. 286 КК України), та за фактом залишення в небезпеці (ч. 3 ст. 135 КК України).

Досудове розслідування встановило, що 22 листопада ввечері підозрюваний їхав на автомобілі Subaru Forester зі сторони Дергачів у бік Золочева.

У цей час на узбіччі дороги був припаркований зламаний автомобіль українських військових, які намагались його відремонтувати. У цьому їм допомагали небайдужі водії.

Підозрюваний не врахував ситуацію на дорозі, не зменшив швидкість та збив двох чоловіків. Один з них загинув на місці, інший помер у лікарні через три дні.

Злякавшись, водій залишив авто і втік із місця злочину. Чоловік переховувався вдома у своїх знайомих у Харківській області. Після цього він поїхав до товариша у Харків, де його викрили правоохоронці.

Слідчий суддя Київського районного суду Харкова задовольнив клопотання обвинувачення: підозрюваного взяли під варту без права внесення застави строком на 60 діб — до 25 січня.

Нагадаємо, влітку у Києві водій під час комендантської години збив на смерть військовослужбовця на блокпосту, ще двоє військових отримали травми.

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