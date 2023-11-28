Від російського удару у квітні цього року загинуло 23 людини, серед них – 6 дітей.

Російський генерал Кобилаш отримав підозру у завданні ракетного удару по багатоповерхівці в Умані у квітні цього року.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Служба безпеки повідомила, що зібрала доказову базу на російського генерал-лейтенанта Сергія Кобилаша – командувача дальньої авіації військово-повітряних сил РФ, який причетний до воєнних злочинів в Україні.

За даними СБУ, посадовець віддав наказ на проведення ракетних ударів по житловому багатоповерховому будинку та автостоянці в Умані на Черкащині 28 квітня цього року.

Унаслідок ворожого обстрілу загинуло 23 місцевих жителя, серед них – 6 дітей. Також травмовано 9 людей, а одна особа і досі вважається зниклою безвісти.

Крім зруйнованої багатоповерхівки, значних ушкоджень зазнали 7 прилеглих житлових будинків, 6 підприємств та 70 цивільних автомобілів.

За даними слідства, окупанти здійснили повітряний удар по місту двома ракетами Х-101, які були випущені з російського важкого бомбардувальника ТУ-95МС.

Встановлено, що Кобилаш бере безпосередню участь у війні проти України з перших днів повномасштабного вторгнення.

СБУ зазначає, що до цього він “відзначився”, коли командував бомбардуванням цивільної інфраструктури в Сирії та Грузії. За це отримав генеральське звання та зірку “героя росії”.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Кобилашу про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

Оскільки він переховується від правосуддя, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила про підозру військовому РФ, який отримав "героя Росії" за розстріли людей в Бучі. За його наказом ворожі десантники впродовж двох годин розстріляли на проїжджій частині 4-х мирних мешканців.