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Столтенберг упевнений, що США продовжать постачати допомогу Україні: "це в їхніх інтересах"

Генеральний секретар НАТО додав, що союзники зобов'язалися продовжувати підтримку.

Столтенберг упевнений, що США продовжать постачати допомогу Україні: "це в їхніх інтересах"
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг упевнений, що США продовжать підтримувати Україну та постачати їй зброю. Про це з посиланням на AFP пише The Guardian.

На зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, що почалася сьогодні в Брюсселі, він сказав, що союзники зобов'язалися продовжувати постачати Києву підтримку. Він додав, що нещодавно Німеччина і Нідерланди пообіцяли виділити 8,7 млрд фунтів стерлінгів. 

"Я впевнений, що Сполучені Штати продовжуватимуть надавати підтримку, тому що це в інтересах безпеки Сполучених Штатів і це також відповідає тому, про що ми домовилися", – зазначив генсек. 

Нагадаємо, що американський Конгрес має ухвалити рішення щодо виділення 4 млрд доларів на допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню і для власного кордону. Республіканські консерватори виступають проти цього. Учора новий спікер Палати представників Майк Джонсон сказав, що Україна все ж у пріоритеті для Конгресу, бо не можна дозволити Путіну марширувати Європою. 

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