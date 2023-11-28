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Іспанія готова підписати угоду з Британією щодо статусу Гібралтару

Міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес планує зустрітися зі своїм британським колегою.

Іспанія готова підписати угоду з Британією щодо статусу Гібралтару
Фото: EPA/UPG

Іспанія готова завтра підписати угоду про статус Гібралтару після виходу Великої Британії з Європейського союзу.

Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, пише Reuters.

Альбарес має зустрітися й обговорити питання із новопризначеним міністром закордонних справ Великобританії Девідом Кемероном у Брюсселі.

“Кілька місяців тому Іспанія виклала на стіл збалансовану та щедру угоду”, − сказав головний дипломат Мадрида в інтерв'ю іспанському телеканалу Telecinco.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес
Фото: EPA/UPG
Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес

Статус Гібралтару, анклаву на південному краю Іспанії, що перебуває під британським правлінням з 18-го століття, і контроль кордону з Іспанією, стали предметом суперечок після голосування Британії у 2016 році за вихід із Європейського Союзу. Анклав був виключений з угоди про Brexit.

Іспанія, Великобританія та Європейський Союз домовилися 31 грудня 2020 року, за кілька годин до повного виходу Великобританії з блоку, що Гібралтар залишиться частиною угод ЄС, таких як Шенгенська зона, а Іспанія контролюватиме порт та аеропорт в очікуванні фінального рішення. Європейська комісія та Іспанія направили Великобританії пропозицію, зокрема про збереження сухопутного кордону Гібралтару з Іспанією наприкінці 2022 року відкритим.

Фото: скріншот

Іспанія поступилася Великобританії Гіблартаром у гирлі Середземного моря у 1713 році, але вже давно вимагає повернення.

Гібралтар − британська заморська територія та місто, що лежить на вузькому гористому просторі на півдні Піренейського півострова площею 6,5 квадратних кілометрів. Територія має північний кордон з Іспанією. Гіблартаром керує територією губернатор, якого призначає король Великої Британії. 

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