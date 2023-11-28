Уряд каже, що спробу проникнення у склад зброї у Фрітауні було відбито та спокій відновлено.

У Сьєрра-Леоне запровадили комендантську годину після збройних сутичок у столиці

У Сьєрра-Леоне запровадили загальнонаціональну комендантську годину після збройних сутичок у столиці країни місті Фрітаун, пише The Guardian.

Свідки повідомили, що у неділю чули постріли та вибухи в районі Вілберфорс у Фрітауні, де розташовані склад зброї та низка посольств. Також є інформація про перестрілки біля казарм військово-морських сил у районі Мюррей-Таун та іншого військового об'єкту у столиці.

Відомо, що внаслідок сутичок з центральної в'язниці втекла велика кількість в'язнів.

Економічна спільнота західноафриканських держав (Ecowas) заявила про “нульову терпимість до неконституційної зміни уряду” і про “повну огиду” щодо “змови певних осіб з метою придбання зброї та порушення миру та конституційного порядку в Сьєрра-Леоне”.

Влада заявила, що спокій було відновлено, але мотиви нападників не прокоментувала. В уряді запевнили, що спроби проникнути до складу зброї було відбито, але закликали людей залишатися вдома.

Президент Джуліус Маада Біо також запевнив, що спокій повернувся в столицю. За його словами, уряд “продовжуватиме захищати мир і безпеку Сьєрра-Леоне від сил, які хочуть порушити нашу довгоочікувану стабільність”.

Фото: EPA/UPG У Сьєрра-Леоне запровадили комендантську годину після збройних сутичок у столиці

Сьєрра-Леоне, англомовна країна в Західній Африці, переживає політичну кризу після президентських і загальних виборів у червні. Біо, який вперше був обраний у 2018 році, знову очолив країну у червні, набравши трохи більше 56% голосів і ледве уникнувши повторного голосування. Міжнародні спостерігачі засудили непослідовність і непрозорість підрахунку голосів, а також акти насильства та залякування. Головна опозиційна партія Всенародний конгрес оскаржила результати президентських, законодавчих і місцевих виборів 24 червня та бойкотувала всі рівні влади.

Опозиціонери та уряд підписали угоду в жовтні після переговорів за посередництва Співдружності націй, Африканського Союзу та Ecowas. Всенародний конгрес погодився припинити бойкот в обмін на припинення затримань і закриття судових справ, які, на думку політсили, були політично мотивованими.