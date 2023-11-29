У Брюсселі відбулося перше засідання Ради Україна-НАТО на рівні МЗС: "глухого кута немає", країна здаватися не збирається

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустрічі з колегами із країн НАТО і відповів на запитання журналістів.

У Брюсселі 29 листопада відбулося перше засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

Український міністр Дмитро Кулеба подякував усім союзникам за продовженні підтримки, але наголосив, що допомогу потрібно продовжувати. Про це він сказав на брифінгу на полях заходу.

"Ми маємо продовжувати. Ми маємо битися. Україна не збирається здаватися", – сказав він.

Кулеба нагадав, що метою України є відновлення території в міжнародно визнаних межах 1991 року, і "нічого нас не зупинить".

На запитання про те, чи відчуває Кулеба повну підтримку на тлі відмови від постачання зброї від Словаччини та ступору з виділенням нової допомоги від США, міністр сказав, що проблеми будуть вирішувати коли вони виникнуть.

"Коли є реальна проблема – ми її вирішуємо", – сказав голова МЗС, додавши, що "політика є політика".

Кулеба зазначив, що вчора мав зустріч із словацьким колегою і вони ідеально порозумілися. Хаб для важкого озброєння для України продовжить працювати в Словаччині, і контракти із словацькими збройними компаніями залишаються чинними.

"Я не вбачаю в цьому ризику. Щодо Угорщини – давайте почекаємо два тижні і побачимо, як все закінчиться. І надіюсь, що американський Конгрес знайде рішення, яке буде найкращим для інтересів американського народу та також підтримає і Україну, і Ізраїль у нинішніх обставинах", – додав міністр, наголосивши, що найкращим способом уникнути надсилання своєю армії до інших країн є допомогти армії країни, де війна.

Кулеба підкреслив, що Україна ніколи не просила допомогти їй збройними силами інших країн, а просила лише про зброю для власних.

На запитання про те, чи зайшла війна в глухий кут (про що раніше говорив Головком Валерій Залужний), Кулеба заявив, що "глухого кута немає".

Генеральний секретар Єнс Столтенберг зі свого боку сказав, що сьогоднішній захід свідчить про те, що Україна все ближче і ближче наближається до НАТО. Він додав, що солідарність з Україною виявляється не лише на словах, а і на діях – додатковій збройній підтримці.

Нагадаємо, що Рада Україна-НАТО запрацювала замість комісії, засідання якої роками блокувала Угорщина. Захід відбувається паралельно з самітом НАТО на рівні МЗС у Брюсселі. Очікується, що за результатами заходів НАТО надасть Україні список реформ, які треба виконати до вступу.