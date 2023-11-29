ЄС може відіграти ключову роль у розбудові незалежної палестинської демократії, − фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула Фон дер Ляєн припустила, що ЄС може відіграти ключову роль у розбудові незалежної палестинської демократії.

Про це пише Politico.

Вона зазначила, що ізраїльтяни й палестинці мають унікальну можливість досягти політичного вирішення в їхньому багаторічному конфлікті.

“Майже драматично, що через жахливі події на Близькому Сході рішення про створення двох держав набагато ймовірніша, ніж це було кілька місяців чи років тому”, − сказала вона.

Фон дер Ляєн підкреслила, що Європа ніколи не була першою скрипкою на Близькому Сході, але є найбільшим донором для Палестинської влади. “Ми є найбільшим донором для Гази за багато-багато років. Тож у нас є важелі впливу та наша роль”, − зазначила вона.

“Європейський Союз має величезний досвід… у тому, як розвивати країни в напрямку демократії, а потім, пізніше, інтегрувати їх у Європейський Союз. Таким чином, це нарощування потенціалу – це те, де ми маємо величезний досвід, який ми можемо залучити, якщо буде потрібно, у розбудові двох різних незалежних держав”, − сказала очільниця ЄК.

Нагадаємо, ізраїльські військові підтвердили, що терористи ХАМАСу передали Червоному Хресту 12 звільнених заручників.