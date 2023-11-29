Споживання газу в Європі на тлі війни в Україні скоротилося на понад 20%

Йдеться про загальне споживання, а не лише газу з РФ.

Повномасштабна війна в Україні стала поворотною точкою для європейського споживання газу. Звіт Міжнародної енергетичної агенції (International Energy Agency) показав, що розвинуті економіки континенту скоротили споживання газу на 15% у 2022, пише The Guardian.

А за три квартали цього року європейські будинки та підприємства скоротили попит ще на 9%, що може привести до стабільного скорочення у найближчі роки. Близько 40% економії стали результатом м'якої зими, але більшість спричинена сплеском попиту на електричні теплові насоси та підвищення енергоефективності.

США теж працюють над скороченням споживання газу: адміністрація президента США Джо Байдена включила підвищення енергоефективності до пакету екологічних стимулів на $369 млрд.

"Очікується, що в період з 2022 по 2026 рік будинки та підприємства США скоротять споживання газу приблизно на 1% на рік, незважаючи на доступ до значних внутрішніх резервів, у результаті підвищення ефективності та впровадження теплових насосів, які допоможуть зменшити викиди вуглецю через опалення газом", – йдеться у матеріалі.

Велика Британія підвищила свою енергоефективність приблизно на 7% минулого року, відстаючи від сусідніх країн, включаючи Нідерланди, Ірландію та Францію, які повідомили про покращення щонайменше на 12%.

Нагадаємо, що Угорщина і Росія цього року домовилися підвищити постачання російського газу. Також у 2023 відновили постачання газу з Росії деякі чеські трейдери.

Купівля газу в РФ не перебуває під санкціями у ЄС, оскільки не всі країни мають достатню енергетичну незалежність.