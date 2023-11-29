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Німеччина надає додаткові 11,5 млн євро до фонду Україна-НАТО

Кошти направлять до цільового фонду Україна-НАТО.

Німеччина надає додаткові 11,5 млн євро до фонду Україна-НАТО
Анналена Бербок у Лондоні на конференції з відновлення України
Фото: EPA/UPG

Німеччина робить додатковий внесок у розмірі 11,5 млн євро до цільового фонду Україна-НАТО. Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок умережі "Х".

Як зазначає міністр Закордонних справ Німеччини, Україна обрала мир, свободу та безпеку, тому Європа має зробити все, щоб підтримати українців на цьому шляху.

"Рада Україна - НАТО стане рушійною силою, яка наблизить Україну до НАТО. Стандарти НАТО, планування можливостей і реформа збройних сил є ключовими на цьому шляху. Німеччина надає додаткові 11,5 млн євро до Трастового фонду Україна-НАТО", — додає Бербок.

Також, Бербок звернула увагу на зниження уваги громадськості до війни РФ проти України. 

"Наразі увага до України зникає з поля зору громадськості і це фатально. Атаки з боку Росії на цивільну інфраструктуру зараз сильніші, ніж будь-коли. Тому ми всі повинні працювати над тим, щоб продовжувати зміцнювати зимовий захисний щит для України", — підкреслює глава МЗС.

Нагадаємо, впродовж двох днів у Брюсселі проходила зустріч міністрів закордонних справ НАТО, в межах якої відбулося перше засідання Ради Україна-НАТО (NUC) на рівні міністрів закордонних справ. За результатами першого засідання союзники України по НАТО надали рекомендації щодо першочергових реформ, які Київ має провести перед вступом до Альянсу. 

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