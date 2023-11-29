Педіатричні відділення Китаю переповнені через стрибок респіраторних захворювань

Рівень захворювань, схожих на грип, більш ніж удвічі перевищує показники останніх років.

У Китаї зафіксовано стрибок респіраторних захворювань, особливо серед дітей, пише The Guardian.

За повідомленнями державних та інших ЗМІ КНР, багато лікарняних палат переповнені, зокрема у педіатричних відділеннях. Global Times повідомила у вівторок, що дитяча лікарня Пекіна приймає до 9378 пацієнтів щодня і була повністю завантажена протягом останніх двох місяців.

Амбулаторні клініки, педіатричні клініки та респіраторні відділення в кількох медустановах столиці були заброньовані щонайменше на сім днів.

На фотографіях і відео в Інтернеті та в державних ЗМІ видно переповнені кімнати очікування з ліжками в коридорах лікарні провінції Хебей.

Минулого тижня Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що спостерігає за зростанням “недіагностованої пневмонії в дитячих лікарнях у Пекіні, Ляоніні та інших місцях Китаю”.

Наявні дані свідчать про те, що рівень захворювань, схожих на грип, більш ніж удвічі перевищує показники останніх років. Водночас влада закликає до спокою, пов’язуючи зростання випадків із початком першого сезону грипу після скасування пандемічних обмежень короновірусу.

Нагадаємо, Зімбабве оголосило надзвичайний стан у столиці країни Хараре через спалах холери, спричинений відсутністю доступу до чистої води. Епіцентром останнього спалаху є густонаселене передмістя Хараре Кувадзана, на яке припадає майже половина зареєстрованих випадків.