Очільник МЗС Туреччини озвучив орієнтовний термін вступу Швеції до НАТО

Після зустрічі очільників МЗС Туреччини і Швеції останній, Тобіас Більстрьом, розповів про озвучені його співрозмовником термін вступу Швеції до НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на шведське інформагентство TT.

Переговори міністрів відбулись в Брюсселі, де відбулась зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

"Він сказав, що сподівається, що Швеція зможе стати членом Альянсу протягом кількох тижнів", – сказав Більстрьом.

Втім, він відмовився уточнювати, про який саме термін може йтись.

"Але те, що міністр закордонних справ Туреччини висловив цю думку, що він сподівається, що це буде зроблено протягом наступних кількох тижнів, звичайно, є сигналом, який ми вітаємо. Але ще належить з'ясувати, чи буде це насправді так", – додав Більстрьом.

В свою чергу, голова МЗС Угорщини Петер Сійярто запевнив шведського колегу, що Угорщина не буде останньою, хто ратифікує вступ Швеції.

Швеція подала заявку на приєднання до блоку разом зі сусідньої Фінляндії пів року тому. Гельсінкі вступили до НАТО у квітні. А президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган лише відносно нещодавно заявив, що підтримує приєднання Швеції, оскільки він прагне посилити оборонні зв’язки з союзниками під проводом США.

Але рішення парламентського комітету свідчить про те, що процес затвердження все ще може затриматися оскільки Туреччина та Швеція по-різному тлумачать угоду, укладену в липні.

Угода на саміті НАТО у Вільнюсі передбачала, що Швеція представить дорожню карту для подальшої боротьби з тероризмом на установчій зустрічі двостороннього механізму безпеки. Стокгольм заявляв неодноразово − це означає, що Туреччина спочатку повинна дозволити їй приєднатися. Заявку на членство скандинавської країни ще має погодити Угорщина, хоча Будапешт заявляв, що не буде останнім, хто її ратифікує.